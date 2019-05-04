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كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب التوتر العسكري

السبت 04/مايو/2019 - 10:28 ص
كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب التوتر العسكري
زعيم كوريا الشمالية
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وكالات
 
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حثت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، كوريا الشمالية على "التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية" وقالت إنها "قلقة بشدة بشأن" إطلاق بيونغ يانغ صواريخ قصيرة المدى.

 

وقالت الحكومة أيضاً إن "أحدث خطوة أقدمت عليها بيونغ يانغ تتنافى مع اتفاق عسكري بين الكوريتين".

 

وقالت متحدثة باسم رئاسة كوريا الجنوبية في بيان "نتوقع من كوريا الشمالية المشاركة بفعالية في الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي على وجه السرعة".

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