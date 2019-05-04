"الظفرة" الإماراتية تعرض مسلسل "زلزال" لـ محمد رمضان









حصلت قناة الظفرة الإماراتية على حق عرض مسلسل "زلزال"، لعرضه على شاشتها خلال شهر رمضان القادم، بجانب عدد من القنوات المصرية والعربية"زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.