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"الظفرة" الإماراتية تعرض مسلسل "زلزال" لـ محمد رمضان

السبت 04/مايو/2019 - 10:25 ص
الظفرة الإماراتية تعرض مسلسل زلزال لـ محمد رمضان
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الفجر الفني
 
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حصلت قناة الظفرة الإماراتية على حق عرض مسلسل "زلزال"، لعرضه على شاشتها خلال شهر رمضان القادم، بجانب عدد من القنوات المصرية والعربية 

 "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.



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