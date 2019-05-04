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تعرف على فوائد تناول الزبيب في شهر رمضان الكريم

السبت 04/مايو/2019 - 10:21 ص
تعرف على فوائد تناول الزبيب في شهر رمضان الكريم
الزبيب
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يحرص الناس مع دخول شهر رمضان الكريم شراء المكسرات الرمضانية ومنها الزبيب الذي ينال شعبية كبيرة وفقا لمذاقه المميز. 

وقال أخصائي تغذية إن الزبيب هو العنب المجفف ومنه الأسود والأصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج كما أنه ويحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والالياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب، ج ، والسكريات.

وأكد أنه غني بالمواد المضادة للاكسدة ، وله دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز الهضمي .

وأشار إلى أن من فوائد الزبيب الطبية هي أنه يعالج النحافه، ومخفض لضغط الدم المرتفع، ومخفض لمستوى الكوليسترول في الدم، وواقي من امراض القلب، وملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء، وطارد للبلغم، ومقاوم للميكروبات والفيروسات، ومضاد للأكسدة، ومانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان.

ويخلص الزبيب الجسم من السموم، ومقلل للدم في الدورة الشهرية، ومقوي للطحال والكبد والمعدة، ومقوي للذاكرة، وواقي من سرطان القولون، وواقي من هشاشة العظام، ومضاد للالتهابات، وملين، ومنقي للدم، ومصفي ومنقي للصوت.
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