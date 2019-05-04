"الثقفي": الاثنين أول أيام شهر رمضان فلكيا

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قال الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بمرصده الفلكي للأهلة بثقيف التابعة لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، محمد بن ردة الثقفي؛ بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم السبت، أن غدًا الأحد هو المتمّم لشهر شعبان ثلاثين يومًا، والإثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ.



وقال الثقفي ننتظر أن تعلن المحكمة الشرعية، مساء اليوم، إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا؛ استنادًا لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، مبينًا أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس، مساء اليوم السبت، في مرحلة المحاق الأخير.



وأضاف: حسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر فإن غدًا الأحد هو المتمّم لشهر شعبان ثلاثين يومًا؛ حيث ستتم ولادة الهلال صباح اليوم نفسه عند الساعة 1:46 ويغرب بعد غروب الشمس مساءً عند الساعة 7:20 م، حسب توقيت مكة المكرّمة، بعمر 17ساعة و34 دقيقة، ووصف الهلال بأنه يقع جنوبي الشمس وقرناه يميلان ما بين السماء والجنوب بارتفاع تقريبي قدره 6.37 درجة ويمكث نحو نصف ساعة بعد غروب الشمس.



وأشار إلى أن البعض قد يتساءل أن هلال الليلة التي قبلها، موضحًا بقوله: هو ما اكتسبه الهلال بعد ولادته بمقدار 17 ساعة و34 دقيقة، فكلما زاد عدد ساعات ولادة الهلال زاد ارتفاعه في أفق الغروب الليلة التي تليه ومعطيات منازل القمر صحيحة فلكيًا.



وختم الفلكي "الثقفي"؛ حديثه، بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأسرة المالكة، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله - عزَّ وجلّ - أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.





