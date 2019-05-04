ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في يوم الرؤية.. الأمطار تضرب 4 مناطق تتصدّرها الرياض

السبت 04/مايو/2019 - 10:23 ص
في يوم الرؤية.. الأمطار تضرب 4 مناطق تتصدّرها الرياض
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، 4 تنبيهات لمناطق: الرياض ومكة المكرّمة والشرقية وعسير.

وكشفت "الأرصاد"، إلى أن منطقتَي الرياض والشرقية تشهدان حالة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة بالرياض كلًا من: وادي الدواسر وتمتد إلى عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والرياض والمجمعة والخرج، وتشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة، وبدأت السادسة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

وتشمل الحالة بالشرقية كلًا من: الخفجي وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية، وتمتد إلى الجبيل والدمام والظهران والخُبر والأحساء والقطيف، وتشمل الطريق الواصل للرياض والأجزاء المجاورة.. وتبدأ الحالة في الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساء اليوم.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي مكة المكرّمة وعسير من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل في مكة: الطائف والمويه وظلم وتربة ورنية والخرمة والأجزاء المجاورة، وفي عسير تشمل الحالة: بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة.. وبدأت الحالة في المنطقتين السادسة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساءً.

يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب