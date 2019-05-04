في يوم الرؤية.. الأمطار تضرب 4 مناطق تتصدّرها الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، 4 تنبيهات لمناطق: الرياض ومكة المكرّمة والشرقية وعسير.



وكشفت "الأرصاد"، إلى أن منطقتَي الرياض والشرقية تشهدان حالة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية.



وتشمل الحالة بالرياض كلًا من: وادي الدواسر وتمتد إلى عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والرياض والمجمعة والخرج، وتشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة، وبدأت السادسة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.



وتشمل الحالة بالشرقية كلًا من: الخفجي وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية، وتمتد إلى الجبيل والدمام والظهران والخُبر والأحساء والقطيف، وتشمل الطريق الواصل للرياض والأجزاء المجاورة.. وتبدأ الحالة في الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساء اليوم.



ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي مكة المكرّمة وعسير من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل في مكة: الطائف والمويه وظلم وتربة ورنية والخرمة والأجزاء المجاورة، وفي عسير تشمل الحالة: بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة.. وبدأت الحالة في المنطقتين السادسة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساءً.



يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.



