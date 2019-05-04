استعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة شاب بسبب الاستروكس بعين شمس
السبت 04/مايو/2019 - 10:21 ص
هارون امين
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أمرت نيابة عين شمس، بسرعة التحريات وباستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة شاب توفى فور وصوله المستشفى متأثرا بنزيف حاد داخل مستشفى بعين شمس.
وأفادت تحقيقات نيابة، بأن زوجة المتوفى عثرت على زوجها (حسن. م- 33 سنة) على سريره ينزف دمًا فنقلته إلى المستشفى وتوفي داخلها.
وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى عين شمس بوفاة المجني عليه، وأثبت التقرير الطبي إصابة المتوفي بحالة تسمم نتيجة تعاطيه مواد مخدرة "استروكس".
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.
وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى عين شمس بوفاة المجني عليه، وأثبت التقرير الطبي إصابة المتوفي بحالة تسمم نتيجة تعاطيه مواد مخدرة "استروكس".
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.
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