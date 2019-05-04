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شهر الصيام.. أول أغنية دينية للفنان الإماراتي طارق المنهالي في رمضان

السبت 04/مايو/2019 - 10:15 ص
شهر الصيام.. أول أغنية دينية للفنان الإماراتي طارق المنهالي في رمضان
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الفجر الفني
 
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يطرح الفنان الإماراتي طارق المنهالي أول أغنية دينية له بعنوان (شهر الصيام) خلال الساعات المقبلة، والتي انتهى من تسجيلها؛ احتفالا باستقبال شهر رمضان المعظم.

وتتسم أغنية "شهر الصيام" التي تعتبر أول عمل ديني يقدمه الفنان طارق المنهالي بروح الأجواء الرمضانية والبهجة، ويشاركه بالغناء أبناؤه "تركي" و"زيد" و" راشد"، الذين امتزجت أصواتهم وأصوات الشباب في الكورال حسام الشيخ وزين طيفور ويأمن الأعور، لتضفي للأغنية أجواء روحانية جميلة.

الأغنية من ألحان الفنان علي الشيخ، وكلمات الشاعر عوض الهلالي، وتوزيع المايسترو صابر قسم الله، وميكس وماستر علي رمضان وإشراف عام الفنان فادي الساري. 

وقال الفنان طارق المنهالي إن الأعمال الدينية والابتهالات لها طابع خاص يلامس الوجدان في قلوب المستمعين، وتوجهي في شهر الصيام راق بفكرته التي أخاطب فيها كل المسلمين في شتى بقاع العالم. 

من جهة أخرى، يستعد الفنان طارق المنهالي للتحضير للعديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة منها الكلاسيكي الذي امتاز به والمودرن السريع، والتي تحظى برضا واستحسان الجمهور.

جدير بالذكر أن الفنان طارق المنهالي أول فنان إماراتي يتخرج من أكاديمية بيت العود العربي قسم الأصوات والبحوث، التابع لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وهو من الأصوات المميزة على الصعيد المحلي والخليجي والعربي.

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