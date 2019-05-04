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وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم الكتروني

السبت 04/مايو/2019 - 10:17 ص
وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم الكتروني
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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تنظم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غدًا، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمَن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

وكشفت الجامعة الراغبين ممّن تتوافر لديهم متطلبات الوظائف، إلى التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.

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