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نقل 21 شخصا للمستشفى بعد انزلاق طائرة بوينج 737 إلى نهر في أمريكا

السبت 04/مايو/2019 - 09:55 ص
نقل 21 شخصا للمستشفى بعد انزلاق طائرة بوينج 737 إلى نهر في أمريكا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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قال مكتب عمدة مدينة جاكسونفيل الأمريكية بفلوريدا، اليوم السبت، إن 21 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، بعد أن انزلقت طائرة تجارية إلى نهر في جاكسونفيل أثناء الهبوط.

كتب مكتب عمدة جاكسونفيل على "تويتر". "تم نقل ما مجموعه 21 شخصًا بالغًا إلى مستشفيات محلية بواسطة إدارة الحرائق والإنقاذ في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، جميعها مدرجة في حالة جيدة ولا توجد إصابات حرجة".

وأكدت قاعدة جاكسونفيل الجوية، أنه كان هناك 143 شخصًا على متن الطائرة.

وكتبت قاعدة جاكسونفيل الجوية، على "فيسبوك": "كان هناك 136 راكبًا وسبعة من أفراد الطاقم وتم تحديد جميعهم. وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات طفيفة وعلاجهم في مكان الحادث وتم نقل المصابين الذين يحتاجون إلى علاج إضافي إلى مستشفى محلي. لم تقع أية وفيات"، مضيفًا، أن التحقيقات جارية.

وانزلقت طائرة من طراز بوينج 737 تقل 143 شخصا من على مدرج مطار إلى مياه نهر سانت جونز في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية خلال عاصفة رعدية.





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