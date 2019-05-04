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أستاذ المناخ يتنبأ بالحالة المناخية حتى نهاية الأسبوع

السبت 04/مايو/2019 - 10:12 ص
أستاذ المناخ يتنبأ بالحالة المناخية حتى نهاية الأسبوع
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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تنبأ أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم السبت، موضحا أنه قد "تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والرياض وشرق منطقة مكة وعسير".

وأعلن في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية الحالية يُتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

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