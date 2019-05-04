سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2019 في محافظة قنا



وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.



شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدينار الكويتي 56.23 جنيه للشراء، و56.60 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.66 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.