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أسعار الحديد اليوم السبت 4-5-2019 في محافظة قنا

السبت 04/مايو/2019 - 10:04 ص
أسعار الحديد اليوم السبت 4-5-2019 في محافظة قنا
صورة أرشيفية
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تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة قنا، اليوم السبت، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 13 ألف و150 جنيهًا.

وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 13 ألف و150 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 12 ألف و900 جنيه.

وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.
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