ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قبل ما تروح المعرض.. شاهد أسعار السلع الغذائية في "أهلا رمضان" بالبحيرة (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 10:03 ص
قبل ما تروح المعرض.. شاهد أسعار السلع الغذائية في أهلا رمضان بالبحيرة (صور)
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
إسلام أمين
 
Advertisements
رصدت عدسة بوابة "الفجر" أسعار السلع الغذائية داخل معرض أهلا رمضان بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث أكد اللواء هشام أمنه محافظ الإقليم، أنه تم تخفيض الأسعار بنسبة 15 – 25% تيسيرًا علي المواطنين.

وفيما يلي أسعار السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم:

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة انتظام ضخ تلك المنتجات الغذائية بالكميات اللازمة لاستمرار عملها لتلبية احتياجات المواطنين خاصة طوال شهر رمضان الكريم مع قيام مديرية الصحة والتموين بالمتابعة المستمرة للوقوف على مدى سلامة تلك المنتجات، ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين كما وجه بعمل التوعية اللازمة للمواطنين وتعريفهم بأماكن تلك المنافذ.

كما أكد المحافظ أنه تم حتى الآن فتح أكثر من 200 منفذ بنطاق المحافظة عبارة عن عدد 44 منفذًا تابعًا للوحدات المحلية 22 بالمدن 22 بالقرى، وعدد 27 منفذ تابع للقوات المسلحة ما بين ثابت ومتحرك، وعدد 28 منفذ تابع لوزارة الداخلية، وعدد 74 منفذ تابع لوزارة التموين مجمعات استهلاكية، وعدد 22 منفذ تابع لمدارس التعليم الفني الزراعي، وعدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية الزراعة.

مشيرًا إلى أن تلك المنافذ يراعى فيها جودة السلع المعروضة وكمياتها وأسعارها الاقتصادية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بزيادة كميات المنتجات وتوفيرها أولًا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة عليها من كافة الجهات الرقابية من مديرية الصحة والتموين للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين والتيسير عليهم وتلبية احتياجاتهم من السلع وكافة المستلزمات خلال الشهر والعمل على ضبط الأسواق.


Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب