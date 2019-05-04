قبل ما تروح المعرض.. شاهد أسعار السلع الغذائية في "أهلا رمضان" بالبحيرة (صور)

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رصدت عدسة بوابة "الفجر" أسعار السلع الغذائية داخل معرض أهلا رمضان بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث أكد اللواء هشام أمنه محافظ الإقليم، أنه تم تخفيض الأسعار بنسبة 15 – 25% تيسيرًا علي المواطنين.



وفيما يلي أسعار السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم:



ووجه محافظ البحيرة، بضرورة انتظام ضخ تلك المنتجات الغذائية بالكميات اللازمة لاستمرار عملها لتلبية احتياجات المواطنين خاصة طوال شهر رمضان الكريم مع قيام مديرية الصحة والتموين بالمتابعة المستمرة للوقوف على مدى سلامة تلك المنتجات، ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين كما وجه بعمل التوعية اللازمة للمواطنين وتعريفهم بأماكن تلك المنافذ.



كما أكد المحافظ أنه تم حتى الآن فتح أكثر من 200 منفذ بنطاق المحافظة عبارة عن عدد 44 منفذًا تابعًا للوحدات المحلية 22 بالمدن 22 بالقرى، وعدد 27 منفذ تابع للقوات المسلحة ما بين ثابت ومتحرك، وعدد 28 منفذ تابع لوزارة الداخلية، وعدد 74 منفذ تابع لوزارة التموين مجمعات استهلاكية، وعدد 22 منفذ تابع لمدارس التعليم الفني الزراعي، وعدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية الزراعة.



مشيرًا إلى أن تلك المنافذ يراعى فيها جودة السلع المعروضة وكمياتها وأسعارها الاقتصادية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بزيادة كميات المنتجات وتوفيرها أولًا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة عليها من كافة الجهات الرقابية من مديرية الصحة والتموين للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين والتيسير عليهم وتلبية احتياجاتهم من السلع وكافة المستلزمات خلال الشهر والعمل على ضبط الأسواق.





