حكايات اليوم.. حفر قناة بنما ورحيل محمد عبد الوهاب

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 4 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.





ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 4 مايو، إضراب عام في مصر ضد الفساد، والاستجابة له محدودة، والبدء في حفر قناة بنما، فضلًا عن رحيل الموسيقار محمد عبدالوهاب.





حفر قناة بنما

وفي مثل هذا اليوم عام 1904، بدأ حفر قناة بنما، وهي ممر مائي يعبر برزخ بنما، ويصل ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتُعد هذه القناة من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، وعملت القناة ـ بعد الانتهاء من شقها عام 1914 م.





مارغريت ثاتشر

أما 4 مايو 1979 تولت مارغريت ثاتشر تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب فيها





هي سياسية بريطانية، وهي المرأة الأولى التى شغلت منصب رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا العظمى ومدة حكمها هى الأطول، وفي الآونة الاخيرة أصبحت واحدة من أهم الشخصيات الهامة والمؤثرة في تاريخ المملكة المتحدة. وبسبب السياسات التى اتبعتها مارغريت ثاتشر خلال فترة حكمها كرئيسة للوزراء ظهرت العديد من الجماعات التى ايدتها وعلى صعيد اخر وقف ضدها العديد من احزاب المعارضة.





إضراب في مصر

في 4 مايو 2008، حدث إضراب عام في مصر ضد الفساد، والاستجابة له محدودة، حيث دعت فيه قوى سياسية وناشطون إلى إضراب عام عبر البقاء في المنازل، تزامنا مع ميلاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أنه فشل وحركة السير في الشوارع كانت طبيعية، كما انتظم العمل في المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات.





ولم يعكر صفو هذا الهدوء، تنظيم العشرات من حركة "كفاية" المعارضة، لتظاهرة احتجاجية أمام نقابة المحامين - وسط القاهرة - إذ لم يشارك فيها أي من قيادات وكوادر الحركة.





مصالحة بين فتح وحماس

وفي مثل هذا اليوم عام 2011، وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة اتفاقًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية وذلك بحضور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وزعيم حركة حماس خالد مشعل.





رحيل محمد عبدالوهاب

وفي مثل هذا اليوم عام 1991، رحل عن عالمنا الموسيقار محمد عبدالوهاب، وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية.





ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة ، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 م، في عام 1920 م قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية. بدأ العمل في الإذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933. ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها.



