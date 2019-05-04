كبار العلماء تدعو إلى المنافسة في الخيرات خلال شهر رمضان المبارك

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أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين بأن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير وبر وتقوى لله -عز وجل- وشهر مسابقة ومسارعة في أنواع الخيرات والقُربات والطاعات، وتحقيق المقاصد الشرعية التي قررها الدين الحنيف لهذه الشعيرة الجليلة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها، إن رمضان شهر عظيم، تتضاعف فيه الأعمال الصالحات، وتُغفَر فيه الخطايا والسيئات لمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا.



ودعت «كبار العلماء» إلى المنافسة في هذا الشهر الكريم في جميع أعمال الخير والبر، لا سيما الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وسؤال الله –تعالى- الجنة والتعوذ به من النار، وسائر الدعوات الطيبة، والتقرب إلى الله -عز وجل- بالصدقة ومواساة المحتاجين والمعوزين، والعناية بإخراج الزكاة وصرفها في مستحقها، ولزوم التوبة وتجديدها.



وكانت المحكمة العليا، قد دعت عموم المسلمين، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.



وأوضحت المحكمة العليا، في بيان لها، أنه نظرًا إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 119هـ في 281440هـ حسب تقويم أم القرى، من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الجمعة 29 رجب 1440هـ رغم ترائيه -وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة- وبناءً عليه وعلى ما سبق من أوامر وتعليمات، واتباعًا لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغِّب عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ حسب تقويم أم القرى.



وأضاف البيان أنه إذا لم يُرَ هلال رمضان مساء السبت، سيتم تحري رؤيته مساء يوم الأحد الموافق 30 شعبان 1440هـ حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه به.



وأكدت المحكمة العليا أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من تعاون على البر والتقوى، ونفع يتعدى إلى عموم المسلمين.



