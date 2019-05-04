أسعار الدواجن اليوم السبت في محافظة قنا



وشهدت أسعار اللحوم شهدت استقرارًا في سعر الكيلو الواحد، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.



فيما قال محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إن المحافظة تهدف إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم.



وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتي من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع جميع أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات شهر رمضان بسعر الجملة بجميع مدن المحافظة.





وأوضح المحافظ، انه تم افتتاح المعارض الثلاث في اماكن مختلفة بمدينة قنا الأول بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح والثاني بمبني نزل الشباب بميدان مستشفي الهلال والثالث بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندي.





ولفت الهجان، إلي افتتاح معرض بكل مدينة من مدن المحافظة بالتزامن مع افتتاح الثلاث معارض، مضيفًا انه تم اقامة تلك المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية التعاونية الاستهلاكية.





وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.



رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أسعار الدواجن، اليوم السبت بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 39 جنيهًا.