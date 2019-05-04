أسعار الأسماك اليوم السبت 4-5-2019 في محافظة قنا



فيما قال محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إن المحافظة تهدف إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم.



وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتي من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع جميع أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات شهر رمضان بسعر الجملة بجميع مدن المحافظة.





وأوضح المحافظ، انه تم افتتاح المعارض الثلاث في اماكن مختلفة بمدينة قنا الأول بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح والثاني بمبني نزل الشباب بميدان مستشفي الهلال والثالث بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندي.





ولفت الهجان، إلي افتتاح معرض بكل مدينة من مدن المحافظة بالتزامن مع افتتاح الثلاث معارض، مضيفًا انه تم اقامة تلك المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية التعاونية الاستهلاكية.





وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.



حيث شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في بعض الأسعار، بالمقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير نحو 36 جنيهًا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا، وسجل سعر السمك الحوت 27 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.