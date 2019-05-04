عين.. نونو سانتو "مدرب" الموسم بجدارة

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أنعش وولفرهامبتون بقيادة مدربه نونو سانتو آماله في العودة للمشاركة في البطولات القارية بعد فوز ثمين خارج أرضه على واتفورد بهدفين مقابل هدف السبت الماضي في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبعد أن حصد انتصاره الثاني على التوالي والخامس عشر في الدوري هذا الموسم، حافظ فريق المدرب نونو سانتو على موقعه في المركز السابع برصيد 54 نقطة ليقترب بقوة من المشاركة في الدور التمهيدي الثاني بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.









في 2012، هبط وولفرهامبتون إلى الدرجة الثانية ولم يصعد إلى الدوري الممتاز إلا هذا الموسم أي بعد 6 مواسم وذلك على يد مدربه نونو سانتو (45 عامًا) الذي يقوده منذ 2017 عندما كان في الدرجة الثانية وتمكن بالصعود به إلى البريميرليج وبات وشيكا من التأهل للدوري الأوروبي. ولكن من هو نانو سانتو ؟ وما هو تاريخه ومشواره مع الساحرة المستديرة ؟ هذا ما تستعرضه عين الفجر الرياضي .





ولد نونو هيرلاندر سيميوس إسبريتو سانتو في 25 يناير 1974 في مدينة ساو تومي في البرتغال ويشير اسمها في البرتغالية إلى القديس سانت توماس.





بدأ نانو سانتو مشواره كلاعب عام 1985 وهو في الحادية عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي سانتوأنتونإينس البرتغالي وكان يلعب في مركز حراسة المرمى، رحل بعدها نانو سانتو إلى كويميجال وقضى في كل نادي موسم واحد فقط. في 1987، إنتقل نانو سانتو إلى كاكادوريس تورينسيس واستمر معه 4 مواسم قبل أن يستقر في فيتوريا دي جيماريش الذي ظل رحل له في 1991 وصعد للفريق الأول بالنادي بعدها بعام واحد وخاض معه 34 خلال 4 مواسم، وفي خلال تلك المواسم رحل إلى فياريال الإسباني في موسم 1993/1994 على سبيل الإعارة وخاض معه 19 مباراة. في 1997، رحل سانتو إلى ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني وخاض معه 4 مباريات فقط في 5 مواسم، حيث تمت إعارته خلال تلك الفترة إلى ناديي ميريدا (خاض معه 69 مباراة منذ 1998 حتى 2000) وأوساسونا (خاض معه 33 مباراة منذ 2000 حتى 2001). فاز سانتو مع ديبورتيفو لاكرونيا بكأس إسبانيا في موسم 2001/2002. في 2002، أنهى سانتو رحلته الإحترافية في إسبانيا وعاد إلى البرتغال من بوابة بورتو الذي دفع من أجله 3 مليون يورو ولكنه خاض معه 6 مباريات فقط خلال موسمين فقط. في 2005، خاض سانتو تجربة إحترافية جديدة في روسيا من خلال دينامو موسكو الذي لعب له 11 مباراة خلال موسم واحد. في يناير 2007، عاد سانتو إلى البرتغال مرة أخرى من خلال بوابة آفيس الذي لعب له حتى نهاية الموسم ورحل عنه بعد هبوطه إلى بورتو من نفس العام الذي لعب له 8 مباريات حتى 2010.





فاز سانتو ب 12 بطولة محلية وقارية مع بورتو (4 بطولات دوري وبطولتين كأس البرتغال و3 بطولات كأس السوبر البرتغالي وبطولة الإنتر كونتيننتال عام 2004 والدوري الأوروبي موسم 2002/2003 وبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2003/2004 تحت قيادة الاستثنائي البرتغالي مورينيو).





* مع المنتخب





لم يمثل نانو سانتو منتخب البرتغال الأول في أي بطولة على الرغم من التحاقه لمنتخبات الناشئين منذ 1992 عندما كان في الثامنة عشر من عمره. خاض سانتو 12 مباراة فقط خلال مشواره مع منتخبات الناشئين.





* مشواره التدريبي





في 21 يونيو 2010، أعلن بورتو عدم تجديد عقده مع سانتو ليعلن اعتزاله كرة القدم ولكنه عاد إلى بورتو مرة أخرى تحت قيادة جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والحالي للسد القطري ولكنه سرعان ما رحل معه في 2010 إلى مالاجا الإسباني كمدرب حراس مرمى ثم رحل معه إلى باناثايكوس اليوناني في نوفمبر 2010. في 2012، بدأ نانو سانتو مشواره كمدير فني وقاد 4 أندية حتى الآن، تستعرضها عين الفجر الرياضي :









- قاد سانتو ريو آفي البرتغالي منذ 1 يوليو 2012 حتى 30 يونيو 2014 في 78 مباراة، فاز في 31 مباراة وتعادل في 16 مباراة وخسر 31 مباراة.









- قاد سانتو فالنسيا الإسباني منذ 4 يوليو 2014 حتى 29 نوفمبر 2015 في 62 مباراة، فاز في 32 مباراة وتعادل في 16 مباريات وخسر 14 مباراة.









- قاد سانتو بورتو البرتغالي منذ 1 يونيو 2016 حتى 22 مايو 2017 في 49 مباراة، فاز في 27 مباراة وتعادل في 16 مباراة وخسر 6 مباريات.









- قاد سانتو وولفرهامبتون الإنجليزي منذ 31 مايو 2017 والذي عقده ممتد لمدة ثلاث مواسم حتى الآن في 96 مباراة، فاز في 53 مباراة وتعادل في 22 مباراة وخسر 21 مباراة.







