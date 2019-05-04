نيشان يشارك سارة الهاني حفل عيد ميلادها (فيديو)

احتفلت الفنانة سارة الهاني عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" بيوم ميلادها وسط مجموعة من الأصدقاء الذين جعلوا اليوم مميزًا، وفقا لوصفها.





وظهرت "سارة" في مكان ويلتف حولها العديد من الشخصيات الإعلامية والفنية وعلى رأسهم الإعلامي نيشان، وعارضة الأزياء والإعلامية ألين وطفة، والفنان وسام حنا وغيرهم، وكانت تمسك سارة بالكعكة مضاءة بالشموع وعلقت عليها قائلة: "الشلة الخاصة جعلت الأمر شديد التميز.. أحبكم كلكم".







