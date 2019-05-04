روحاني: نقاوم مخططات أمريكا بتعزيز الصادرات غير النفطية
نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني،
حسن روحاني، قوله، السبت، إن إيران ستقاوم مخططات أمريكا ضد بيع النفط الإيراني، وإنه
يجب تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية.
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون
"أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة
وخفض إنفاقنا من العملة".
وتابع "يجب أن نرفع الإنتاج ونزيد
من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا".
جاء ذلك بعدما، دخل قرار الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب، بوقف الإعفاءات الأمريكية من العقوبات لـ8 دولٍ من كبار مستوردي النفط
الإيراني، أمس الجمعة، حيز التنفيذ.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ ستكون ثماني
دول، بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا، سبق لها أن استفادت من الإعفاءات
عرضة لعقوبات أمريكية في حال واصلت استيراد النفط الإيراني.
- عقوبات واشنطن على إيران تطال 700 من الشخصيات والكيانات
- أول رد من الرئيس الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة
- روحاني عن العقوبات الأمريكية الجديدة: نحن في "حالة حرب"
- رئيس إيران يحذر من "وضع الحرب" بعد فرض العقوبات الأمريكية
- العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ.. وروحاني:"سنلتف بفخر"
- روحاني: المفاوضات مع أمريكا ممكنة لكن بشرط
- "حوار مشروط" و"تبادل سجناء".. هل تسعى إيران للتفاوض مع أمريكا بدلا من المواجهة؟
- إيران ترضخ للضغط الدولي وتتراجع عن تحذيراتها بإغلاق مضيق هرمز
- روحاني يتحدى واشنطن: إيران ستواصل تصدير النفط
- "روحاني": إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأمريكية