اعرف حالة الطقس أول أيام شهر رمضان 1440 - 2019 ودرجات الحرارة في السعودية
السبت 04/مايو/2019 - 08:27 ص
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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس بداية من أول يوم في رمضان 1440 -2019 سيشهد موجة حارة، وتصل لذروتها في اليوم الأول ومع بداية الشهر الكريم لتسجل العظمى بالقاهرة 39.
وعن حالة الطقس في أول أيام رمضان 1440 - 2019، أوضح شاهين، في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة تتراوح درجات الحرارة بين 38 - 39 درجة على القاهرة، لتبدأ في التراجع بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.
ووجه مدير التحاليل بالارصاد الجوية، نصائح للمواطنين مفاداها "عدم التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة، بجانب ارتداء غطاء الرأس".
ويذكر أن البحوث الفلكية، أعلنت أن الإثنين المقبل أول أيام شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات.
وعن درجات الحرارة في السعودية خلال السبت والأحد والإثنين إليكم التالي:-
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