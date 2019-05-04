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الجيش الليبي يصد هجوما مسلحا على المنطقة العسكرية في سبها

السبت 04/مايو/2019 - 08:33 ص
الجيش الليبي يصد هجوما مسلحا على المنطقة العسكرية في سبها
الجيش الليبي
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وكالات
 
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أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، تصديه للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم السبت.

 

وقال المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك "إن "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها"، مضيفا، " ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار ، تم صد الهجوم".

 

من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك عن وصول دعم وتعزيزات للمنطقة العسكرية بمدينة سبها.

 

وقال المصدر العسكري: "وصلت تعزيزات ودعم عسكري وتم فك الحصار على المنطقة العسكرية سبها والكتيبة 160 ، بعد هجوم مسلح تعرضنا له من قبل مسلحين"، مضيفاً إلى أن "قوات الجيش الوطني الليبي تقوم بمطاردة الهاجمين".

 

وأضاف أن "الدعم العسكري جاء من قبل قوة التمركزات الأمنية والغرفة المشتركة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

 

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