لحظة سقوط طائرة ركاب أمريكية في نهر بولاية فلوريدا (فيديو صور)
السبت 04/مايو/2019 - 08:24 ص
وكالات
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أعلن متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينغ 737 هبطت على سطح نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل.
قال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن
كل الموجودين على متن الطائرة" أحياء وتم حصرهم" ولكن الأطقم تعمل على السيطرة
على وقود الطائرة على الماء.
وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر
إن "الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم".
من جانبه، قال متحدث باسم القاعدة الجوية
إن الطائرة كانت قادمة من كوبا.
هذا وفي وقت سابق أعلن رئيس بلدية جاكسونفيل
بولاية فلوريدا الأمريكية، ليني كيري على تويتر يوم الجمعة إن فرق الإطفاء والإنقاذ
ابلغوه بأن طائرة تجارية "سقطت في النهر".
وقال رئيس البلدية أن فرق الإطفاء والإنقاذ
موجودة في مكان الحادث.
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