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بعد أشهر من التسريبات.. واتسآب يفاجئ الجميع ويتخلى عن إضافة الوضع المظلم لنظام أندرويد

السبت 04/مايو/2019 - 08:20 ص
بعد أشهر من التسريبات.. واتسآب يفاجئ الجميع ويتخلى عن إضافة الوضع المظلم لنظام أندرويد
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تخلى تطبيق واتس آب عن خططه لإضافة الوضع المظلم لنظام التشغيل أندرويد، وجاء هذا بعد أشهر من التسريبات حول طرح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين.

وبحسب موقع التسريبات الشهير WABetaInfo قال إن هذا الأمر مثير للغاية، ولكن WhatsApp أزال تمامًا الوضع المظلم (الذي كان قيد التطوير) في تطبيق Android"، وقد دفعت هذه الأنباء الجديدة إلى ظهور موجة من الغضب لدي مستخدمي التطبيق على تويتر.

يذكر أن أبل حصلت على الوضع المظلم الذي تم تضمينه في iOS 12 وأصبح متاحًا على أجهزة الكمبيوتر التابعة لها مع إصدار MacOS Mojave، إلا أنه تمت المطالبة بتوفير هذه الميزة لمستخدمي أندرويد، كونها تجعل القراءة أسهل في الليل وتساعد أيضًا في توفير عمر البطارية على أجهزة المستخدمين، لكن يبدو أن واتس آب ترى غير ذلك.
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