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لاسارتي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء النجوم

السبت 04/مايو/2019 - 06:33 ص
لاسارتي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء النجوم
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الفجر الرياضي
 
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وجه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي رسالة للاعبي الفريق قبل مواجهة النجوم يوم غد الاحد على ملعب بتروسبورت بالدوري.


وحذر مارتن لاسارتي لاعبي الأهلي من الاستهتار بلاعبي النجوم مطالباً بتحقيق فوز مريح للحفاظ على فرص الفريق نحو التتويج بلقب بطولة الدوري العام هذا الموسم.


ويخوض الأهلي منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز في صراع حسم لقب دوري الممتاز.


ويختتم الفريق استعداداته مساء اليوم ،السبت، لمباراة النجوم حيث سيُعلن المدير الفني قائمة المباراة والتى قد تشهد عودة الحارس شريف أكرامي بعد غيابه عنها فترة طويلة للإصابة بتمزق في السمّانة.

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