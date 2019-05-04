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الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركز الإنزال السمكي الـ24 بالمخا

السبت 04/مايو/2019 - 08:08 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركز الإنزال السمكي الـ24 بالمخا
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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افتتح فريق الهلال الأحمر الإماراتي في السالح الغربي، مركز الإنزال السمكي الـ24 بمنطقة حسي سالم في مديرية المخا، بعد استكمال إعادة تأهيله وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكامل.

 

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أن أكثر من 720 صياداً في مناطق حسي سالم ودار الشجاع والخضراء والقنزية سيستفيدون من مركز الإنزال السمكي الجديد، الذي يأتي ضمن مشاريع وأنشطة ومبادرات عام التسامح 2019 في الساحل الغربي لليمن.

 

بدوره أكد محمد الشاذلي ممثل السلطة المحلية في المخا، أن مركز الإنزال السمكي في حسي سالم سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة أكثر من 5 آلاف فرد، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حرصت بشكل مستمر على إدخال السعادة إلى قلوب المواطنين عبر تنفيذها ودعمها لمشاريع خدمية وتنموية متعددة.

 

فيما شدد صياديون على أن مركز الإنزال السمكي أعطى دافعاً معنوياً كبيراً لهم للعودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك من أجل تحقيق التنمية زيادة دخل الفرد.

 

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