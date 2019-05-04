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"الهلال الإماراتي" يواصل إغاثة سكان مدينة تعز اليمنية

السبت 04/مايو/2019 - 08:04 ص
الهلال الإماراتي يواصل إغاثة سكان مدينة تعز اليمنية
الهلال الإماراتي
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وكالات
 
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تواصل دولة الإمارات إغاثة أهالي المدينة القديمة بتعز وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة بعد أن تعرضت أحياء المدينة لهجمات مسلحة تسببت بضحايا مدنيين وأضرار في ممتلكات السكان.

 

الهلال الأحمر الإماراتي قام بإغاثة عدد 500 أسرة من سكان منطقة الظاهرية والمظفر وحارة نوري بالمدينة القديم بـ500 سلة غذائية استفاد منها 3600 فرد.

 

وتأتي هذه الأعمال الإنسانية امتداد لتدخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالإغاثة العاجلة ضمن برامج التدخلات الإيجابية للهلال في المحافظات اليمنية.

 

وعبر أبناء الأحياء المستهدفة عن التقدير للأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة، ولفتتها الكريمة لأبناء المدينة القديمة.

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