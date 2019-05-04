رئيس جامعة دمنهور لـ"الفجر": نوفر الخضروات واللحوم بأسعار مخفضة للجمهور بمناسبة رمضان (فيديو)

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وجه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، كلمة للمصرين وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تمني فيها أن يعم الخير والنماء والسلام علي مصر ولكل شعوب العالم.



وأكد رئيس جامعة دمنهور لـ"الفجر"، أن الجامعة تساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمزارع الجامعة بإنتاج الخضروات والفاكهة، وتوفير اللحوم الطازجة للأبقار والضأن وكذلك الدواجن بأسعار اقتصادية داخل منافذ جامعة دمنهور.



كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أكد أنه تم تخفيض الأسعار بمعارض أهلا رمضان بنسبة 15 – 25% تيسيرًا علي المواطنين، كما تم تخصيص أحد المنافذ لأحد المشروعات التي تبنتها المحافظة "مشروع عاده" بكفرالدوار للإنتاج الحيواني والتي تم إعادة تشغيلها من 4 شهور وأصبح بها عدد 2300 رأس ماشية، ويتم عرض الكيلو منها في المعرض بـ 100 جنيه.



ووجه محافظ البحيرة، كلمه للمواطنين قائلا: إحنا جنبكم لا تقلقوا مفيش أي زيادة في الأسعار وسيتم تشديد الرقابة علي ذلك، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم علي جودة وأفضل سعر للمواطنين.



وأضاف محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد منافذ التعليم الفني الزراعي بنطاق المحافظة بلغت 22 منفذ تابعين لعدد ٨ مدارس تعليم فني زراعي بدائرة المحافظة وهي مدارس "دمنهور الثانوية الزراعية ٦ منافذ، مدرسه ناصر الثانوية الزراعية ٣ منافذ، مدرسة إدكو الثانوية الزراعية ٣ منافذ، كوم حمادة الثانوية الزراعية ٣ منافذ، التحرير الثانوية الزراعية منفذ واحد، حوش عيسى الثانوية الزراعية ٢ منفذ، الدلنجات الثانوية الزراعية ٣ منافذ، النوبارية الثانوية الزراعية منفذ واحد" حيث تقوم بعرض وبيع منتجات تلك المدارس من منتجات تخصص الألبان كالزبادي والسمنة البقري والجاموسي والجبن والقشطة واللبن السائب والرايب ومنتجات تخصص الصناعات كالمخللات وجميع أنواع العصائر وعسل النحل والخضروات والمخبوزات.



ووجه محافظ البحيرة، بضرورة انتظام ضخ تلك المنتجات الغذائية بالكميات اللازمة لاستمرار عملها لتلبية احتياجات المواطنين خاصة طوال شهر رمضان الكريم مع قيام مديرية الصحة والتموين بالمتابعة المستمرة للوقوف على مدى سلامة تلك المنتجات، ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين كما وجه بعمل التوعية اللازمة للمواطنين وتعريفهم بأماكن تلك المنافذ.



كما وجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بتفعيل التواصل والتلاحم بالمواطنين خلال شهر رمضان المعظم للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية وكافة احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم.



مشيرًا إلى قيام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بافتتاح منفذين أهلا رمضان بدمنهور وكفر الدوار بالتنسيق مع القوات المسلحة وشركات المواد الغذائية وكبار التجار لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار وأعلى جودة بتلك المعارض لبيع اللحوم الحية والمجمدة والدواجن بكافة أنواعها وجميع منتجات الألبان والأسماك وكذلك السلع الأساسية الحرة مثل السكر والأرز والمكرونة والشاي والزيوت بكافة أنواعها.



كما أكد المحافظ أنه تم حتى الآن فتح أكثر من 200 منفذ بنطاق المحافظة عبارة عن عدد 44 منفذًا تابعًا للوحدات المحلية 22 بالمدن 22 بالقرى، وعدد 27 منفذ تابع للقوات المسلحة ما بين ثابت ومتحرك، وعدد 28 منفذ تابع لوزارة الداخلية، وعدد 74 منفذ تابع لوزارة التموين مجمعات استهلاكية، وعدد 22 منفذ تابع لمدارس التعليم الفني الزراعي، وعدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية الزراعة.



مشيرًا إلى أن تلك المنافذ يراعى فيها جودة السلع المعروضة وكمياتها وأسعارها الاقتصادية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بزيادة كميات المنتجات وتوفيرها أولًا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة عليها من كافة الجهات الرقابية من مديرية الصحة والتموين للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين والتيسير عليهم وتلبية احتياجاتهم من السلع وكافة المستلزمات خلال الشهر والعمل على ضبط الأسواق.