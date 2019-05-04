جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة لتفقد أعمال ميناء الصيد برشيد (صور)

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تفقد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، في جولة ليلية مفاجئة، أعمال ميناء الصيد بمركز رشيد والذي يعد هو الأول من نوعه لخدمة الصيادين والعاملين في تجارة وصناعة الأسماك، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل المعوقات التي تعترضه للانتهاء منها في الموعد المحدد.



وقال محافظ البحيرة، إنه تم الانتهاء من صب الفاصل الرابع ببلاطة رصيف الصيانة بالميناء بكمية 825 مترًا مكعب خرسانه كما تم صب عدد ثلاث فواصل قبل ذلك برصيف الصيانة بكمية 2500 متر مكعب خرسانة بمدة 30 ساعة عمل.



وأكد أمنة، دعمه ورعايته لكافة المشروعات ذات الأهداف الحيوية والمردود الاجتماعي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد، حيث تم توفير مبلغ 75 مليون جنية للعام المالي الحالي و100 مليون جنيه للعام المالي القادم لصالح ميناء الصيد وذلك للانتهاء من الأعمال والاستفادة منها بعد شبة توقف دام أكثر من 5 سنوات لعدم توافر الاعتمادات المالية، مؤكدا على اتخاذ كافة تدبير الأمن والسلامة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة أثناء التنفيذ وخاصة أثناء التنفيذ ليلا.