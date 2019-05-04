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بعد انتشارها في أسوان.. تفاصيل ومعلومات لا تعرفها عن حشرة "أم فسوة".. وهل تصيب الإنسان بالتسمم؟ مسؤولون يجيبون

السبت 04/مايو/2019 - 07:35 ص
بعد انتشارها في أسوان.. تفاصيل ومعلومات لا تعرفها عن حشرة أم فسوة.. وهل تصيب الإنسان بالتسمم؟ مسؤولون يجيبون
خنفساء أم فسوة
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فتح الله رضوان
 
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قال المهندس عاطف حسن مدير عام الزراعة بأسوان، إن ظهور الحشرة الغريبة لخنفساء الكالوسوما والتى يطلق عليها اسم "أم فسوة"، في بداية الصيف من الظواهر الطبيعية مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد حسن لـ"الفجر"، أنها غير سامة ولا تمثل خطورة على الإنسان بل يتم تربيتها لاستغلالها ضمن المقاومة الطبيعية داخل الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أنها حشرة مفيدة للمزارعين لأنها تكافح أسراب الجراد التى تهاجم المحاصيل الزراعية قبل حصادها بجانب مكافحتها للعقارب والفراش والنمل الأبيض وغيرها.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه تم وضع خطة زمنية بالتعاون بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الزراعة والصحة والطب البيطرى للانتهاء من رش المناطق النائية والقرى والمدن التي شهدت مهاجمة حشرة غريبة من نوعية الخنفساء.

وأكد المحافظ، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن إلى رش القرى والمدن التى تتمركز فيها هذه الحشرات، عبر سيارات التيفا المخصصة لذلك، فضلًا عن فرق الملاريا، مع إعداد تقرير يومي عن جهود المكافحة.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أن أعمال المكافحة بدأت على مراحل وبشكل يومى، والتى تبدأ مع فترة غروب الشمس حيث تقوم سيارات التيفا برش مكثف للحشرات الطائرة ومنها الذباب والناموس، علاوة على رش المبيدات من فرق الملاريا
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