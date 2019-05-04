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yalla مباشر ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم السبت 04/05/2019 نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

السبت 04/مايو/2019 - 05:55 ص
yalla مباشر ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم السبت 04/05/2019 نصف نهائي دوري أبطال افريقيا
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مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، يستضيف نادي مازيمبي الكونغولي نظيره الترجي الرياضي التونسي مساء يوم السبت الموافق 4 مايو 2019 وذلك ضمن مباريات الإياب بدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب مازيمبي، وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز نادي الترجي بنتيجة هدف دون رد ويريد الترجي أن يحسم لقاء الإياب الذي سيكون صعب للغاية على الطرفين بث مباشر مباراة الترجي ومازيمبي.

رابط يوتيوب بث مباشر مباراة الترجي الرياضي التونسي ومازيمبي اونلاين، ويريد الترجي التونسي أن يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وتكرار سيناريو الموسم السابق ويحقق البطولة، وجدير أن المباراة ستكون خارج الديار ويريد نادي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، أن يحقق الفوز هو الأخر بعد أن تعرض للخسارة في لقاء الذهاب، وجدير أن آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت عام 2011 وشهدت فوز نادي الترجي بلقب دوري الأبطال على حساب نادي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.



بطاقة مباراة مازيمبي Vs الترجي التونسي
🏆 البطولة : دوري أبطال أفريقيا .
🏅 الجولة : نصف نهائي (مباراة إياب) .
🏟 ملعب المباراة : ملعب مازيمبي .
🎤 التعليق الصوتي : عصام الشوالي .
📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
⌚ موعد المباراة : الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰ تاريخ المباراة : السبت ( 04-05-2019 ) .
⚽ نتيجة اهداف المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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