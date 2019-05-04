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راغب علامة يشعل حفله الخيري بالجامعة الأمريكية (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 05:56 ص
راغب علامة يشعل حفله الخيري بالجامعة الأمريكية (صور)
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أحيا الفنان السوبر ستار راغب علامة، حفلاً خيريًا في الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة علي هامش مناسبة "ذا خير غالا".

وغنى السوبر ستار للمرّة الأولى على المسرح أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها" التي أطلقها منذ أيّام قليلة بتوزيع جديد، ولاقت أصداءً إيجابيّة واسعة من قبل الجمهور الذي أبدى إعجابه بالتوزيع الجديد للأغنية من خلال صفحات السوبر ستار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال تطبيق أنغامي الذي أنتج الأغنية بمشاركة شركة باكستايدج بروداكشن.

وقدم نجم النجوم على المسرح نخبة من أبرز أغانيه القديمة التي تعيش في ذاكرة الجمهور، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي أصدرها مؤخراً كـ "اللي باعنا"، و"صدفة". علماً أن ربح هذا الحفل بالكامل سيعود للأعمال الخيريّة.

راغب علامة يشعل حفله الخيري بالجامعة الأمريكية (صور)
راغب علامة يشعل حفله الخيري بالجامعة الأمريكية (صور)
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