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مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم السبت 4 / 5 / 2019 إياب دوري الأبطال

السبت 04/مايو/2019 - 05:41 ص
مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم السبت 4 / 5 / 2019 إياب دوري الأبطال
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مشاهدة مباراة الترجي الرياضي ومازيمبي ، يلتقي فريقي الترجي الرياضي ومازيمبي ضمن إياب دوري أبطال أفريقيا 2019، الفريق التونسي يأمل في النجاح خارج الديار بعد أن فاز بنتيجة غير مطمئنة في اللقاء الأول بهدف دون رد، وفشل في تعزيز النتيجة ومضاعفتها، ولكن الفريق يطمح في الأراضي الكونغولية، بأن يكون لديه أكثر من فرصة من أجل الصعود إلي النهائي، وذلك عن طريق ألا يدخل مرماه أي هدف، وأيضا أن يحاول تسجيل هدف بأي فرصة تتاح له.

تنطلق المواجهة بين فريقي الترجي الرياضي ومازيمبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الترجي الرياضي ومازيمبي مباشر في لقاء اليوم السبت 4 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم أخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي ومازيمبي مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الترجي الرياضي ومازيمبي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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