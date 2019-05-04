مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم 4-5-2019 الدوري الإنجليزي

نتابع سوياً مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر والتي تقام بالأسبوع السابع والثلاثون بالدوري الإنجليزي ليفربول سيغلق صفحة دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت وذلك بعد أن تلقي هزيمة قاسية من برشلونة خلال مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن ليس هناك فرصة من أجل فقدان المزيد من النقاط بالدوري الإنجليزي وذلك في ظل الضغط المتواصل من جانب مانشستر سيتي الذي قد وصل إلي الثاني عشر علي التوالي وذلك بعدما أن حقق الأنتصار علي حساب بيرنلي بالجولة الأخيرة.





مواجهة الليلة ليس سهلة علي الأطلاق علي ليفربول في ظل الحالة المعنوية السيئة التي يمر بها ليفربول بعدما أن تلقي الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني ومايزيد من صعوبة مواجهة الليلة هي إقامتها علي ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد يذكر أن نيوكاسل يونايتد قد تفوق علي ليفربول تاريخياً في ثمانية مباريات أقيمت علي هذا الملعب بينما حقق ليفربول الأنتصار في ست مباريات أقيمت علي الملعب ذاتة.





ليفربول خلال لقائة الأخير بالدوري الإنجليزي قد تفوق علي هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة ليصل بذلك ليفربول إلي أنتصارة السابع علي التوالي بالدوري الإنجليزي, يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد خاض مواجهة هيديرسفيلد تاون 4-3-3 كما هو معتاد من جانب المدرب الألماني فقد خاض كلوب مواجهة برشلونة بالرسم التكتيكي ذاتة.





وقد نجح ليفربول قد أحراز هدف التقدم بالدقيقة الأولي في اللقاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا وذلك نتيجة للأسلوب المعتاد من ليفربول منذة بداية الموسم الحالي هو الضغط العالي علي المنافس وذلك من أجل إرباك دفاعات الخصم وتصعيب مهمتة في بناء الهجمة وبما أن دفاعات هيديرسفيلد تعتبر من أضعف دفاعات الدوري الإنجليزي هذا الموسم فقد نجح ليفربول في الأستفادة ضغطة العالي علي دفاعات هيديرسفيلد منذة الدقيقة الأولي.





محاصرة ليفربول لدفاعات هيديرسفيلد منذة الدقيقة الأوليمحاصرة ليفربول لدفاعات هيديرسفيلد منذة الدقيقة الأولي

وبحكم الفوارق الفنية بين الفريقين فقد نجح ليفربول بعد إحراز هدف التقدم في السيطرة الكاملة علي المباراة حيث أن هيديرسفيلد قد أعتمد علي الهجمات المرتدة ولكن بسبب ضغط ليفربول الدائم علي الخصم جعل هيديرسفيلد ليس لدية القدرة علي تنظيم هجمة مرتدة التي تعتبر سلاح هيديرسفيلد الهجومي الوحيد خلال مواجهة ليفربول.





ليفربول قد نجح في السيطرة علي اللقاء بشكل كامل ولكن بالتأكيد واجة مشاكل في منطق العمق في ظل التكتل الدفاعي الكبير من جانب دفاعات هيديرسفيلد لذلك كان الحل المنطقي هو الأختراق من الأطراف وهذا ما حدث من جانب ليفربول وما ساعد ليفربول علي الأختراق من الأطراف التراجع الكبير من جانب هيديرسفيلد لذلك كان هناك حرية هجومية كبيرة للظهيرين ترينت الكسندر ارنولد وأندرو روبرتسون بالإضافة إلي محمد صلاح الجناح الأيمن وساديو ماني الجناح الأيسر.





مع تقدم ارنولد وأندرو روبرتسون كان هناك فرصة أمام الثنائي محمد صلاح وساديو ماني للدخول لمنطقة الجزاء من أجل المساندة الهجومية مع المهاجم الصريح دانيل ستوريدج الذي قد ظهر بصورة سيئة للغاية في هذا اللقاء علي الرغم من ضعف الخصم, وبالفعل من خلال تقدم الظهيرين ودخول الأطراف إلي منطقة الجزاء نجح الدولي السنغالي ساديو ماني في الأستفادة من عرضية رائعة من جانب أندرو روبرتسون ليضيف الهدف الثاني لفريق ليفربول.





كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أكد أن مواجهة ليفربول ونيوكاسل لن تكون سهلة بالإخص أن نيوكاسل قد أصبح هناك تطور ملحوظة في نتائج نيوكاسل يونايتد خلال الفترة الأخيرة فقد حصد نيوكاسل سبعة نقاط في أخر ثلاثة مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي, يذكر أن نيوكاسل قد حقق التعادل الإيجابي 1-1 خلال لقائة الأخير أمام برايتون.



