مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم السبت 4 / 5 / 2019

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ، يلتقي فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الريدز بعد الخسارة الموجعة الأخيرة ضد نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بالذهاب، يأمل الفريق بالإستيقاظ والظفر بالأمل من جديد في لقب الدوري، قبل النهاية الوشيكة والتي إقترب من تحقيقه الفريق الأزرق السيتي، ويأمل الليفر في تحقيق إنتصار صعب ومهم ضد نادي نيوكاسل يونايتد، فهل ينجح الفريق بلقاء خارج الأراضي بالإنتصار وتحقيق الثلاث نقاط، أم سيكون لدي الفريق صاحب الأرض والجمهور تقديم اللقب علي طبق من ذهب للسيتي.





تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف..





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مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر

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