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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في البريميرليج والقنوات الناقلة

السبت 04/مايو/2019 - 05:08 ص
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في البريميرليج والقنوات الناقلة
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محمد أيمن
 
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يستضيف فريق نادي نيوكاسل يونايتد اليوم السبت وصيف الدوري الإنجليزي نادي ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سانت جيمس بارك لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ويدخل يورجن كلوب المباراة بعد الخسارة الكبيرة والمدوية التي تعرض لها رفقة فريقه ليفربول بثلاثية نظيفة ضد برشلونة الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ما يجعل الفريق قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ذات الأذنين.


ولا يرغب الريدز في الخسارة الثانية توالياً ما يجعل الفريق يخسر بطولتين في ظرف ثلاثة أيام فقط حيث أن أي تعثر للفريق في بطولة الدوري يجعلها تذهب للمنافس المباشر والوحيد فريق نادي مانشستر سيتي.


في المقابل يرغب بينتيز المدير الفني لفريق نادي نيوكاسل في إستغلال الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها رفقاء محمد صلاح بعد إقترابهم من توديع دوري أبطال أوروبا لتحقيق الفوز.


تنقل مباراة نيوكاسل وليفربول في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبتورتس إتش دي 2.

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