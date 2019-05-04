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موعد مباراة الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

السبت 04/مايو/2019 - 05:05 ص
موعد مباراة الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
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محمد أيمن
 
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يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت فريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي يحتضنها ملعب لوفتوس فيرسفيلد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف يوم السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وكان الثنائي صلاح الدين السعيدي وبديع أووك هما أصحاب هدفي الفريق المغربي في مباراة الذهاب فيما تكفل أنييلي نغونغا بتسجيل هدف الفريق الجنوب أفريقي الوحيد.

ويسعى فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق المغربي أن يعود من جنوب أفريقيا بتذكرة العبور للدور النهائي من أجل الظفر باللقب للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد حصول الفريق على لقب نسخة 2017.

في المقابل يعول فريق ماميلودي صن داونز على عاملي الأرض والجمهور حيث سبق وأن أخرج المارد الأحمر عملاق أفريقيا فريق النادي الأهلي بالفوز عليه بخماسية نظيفة في الدور ربع النهائي.

وفيما يخص توقيت المباراة فسوف تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

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