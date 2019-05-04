"تدمير تركيا وانهيارها".. سياسات "أردوغان" تتسبب في تراجع الصناعات التحويلية





تشهد القطاعات الاقتصادية فى تركيا انهيارًا كبيرًا وتراجعًا مستمرًا فى ظل سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التى تسعى إلى تحويل تركيا إلى الرجل الواحد الذى يهيمن على جميع المؤسسات ويمارس القمع ضد كل معارضيه.





فى هذا السياق، قالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن تراجع مؤشر مديرى مشتريات الصناعات التحويلية خلال شهر أبريل الماضى إلى 46.8 % عكست استمرار الزيادة فى مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة والانكماش الناجم عن ضغوط التضخم للشهر الثالث عشر على التوالى.





وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن أوضاع السوق القاسية بقطاع الصناعات التحويلية خلال شهر أبريل تواصلت، حيث أدى التراجع فى قيمة الليرة لرفع تكاليف المدخلات ومن ثم تراجع فى الطلبيات الجديدة، مما أسفر عن تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى تركيا وإسطنبول على وجه الخصوص.





وأشارت صحيفة "زمان"، التركية، إلى أن التراجع فى مؤشر مدراء مشتريات الصناعات التحويلية يعكس انكماشًا ضخمًا فى هذا القطاع.