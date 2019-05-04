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اليوم.. الحكم على 14 متهما بقتل مواطن والشروع في قتل ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية

السبت 04/مايو/2019 - 04:46 ص
اليوم.. الحكم على 14 متهما بقتل مواطن والشروع في قتل ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية
محاكمة - صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، النطق بالحكم على 14 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل ضباط وجنود " قسم شرطة الجمالية."

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبدالفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة إلى المتهمين "وليد محمد، السيد البكري، أحمد محمد، سمير طه، محمد مجدى، وليد مجدى، مجدي ابراهيم، أحمد إبراهيم، عيد علم الدين، تامر سامى، سمير محمد، سالم إبراهيم، عادل محمد، أحمد طه"، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصدى لهم من ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، مسدسات، أفرادًا خرطوش"، وما أن طفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهم قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أن أحد هذه الأعيرة النارية حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهم "رضا قرنى الشربينى، رزق هشام، محمد حسن، رضا عزيز، هشام كمال، أحمد عبدالقادر، محمد محمود، عبد العزيز محمد، أحمد حسين، حسن بكرى، السيد على، عبد المنعم عبدالواحد، أحمد فاضل، مختار حسين، علاء محمد، سلومه عويس، عبدالمنعم غباشى، محمد عبد المنعم، عبد الرحمن محمد، بدر محمد، رجب مصطفى، رمضان عبدالله، محمد هاشم، إسلام سعد، على محمد سلطان، عيد مسعد"، ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم واعدوا لذلك الأسلحه الناريه لتنفسذ خططهم.
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