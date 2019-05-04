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فاسكيز يقترب من الرحيل عن الملكي

السبت 04/مايو/2019 - 04:05 ص
فاسكيز يقترب من الرحيل عن الملكي
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ريهام عبدالمحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن لوكاس فاسكيز نجم وسط ريال مدريد الإسباني اقترب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع البرنابيو الإسباني أن لوكاس فاسكيز يعتبر واحد من اللاعبين المهمين داخل حسابات المدير الفني زين الدين زيدان حيث دائماً أنه اللاعب البديل الأول عند زيدان من على مقاعد البدلاء.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ثورة التغييرات والصفقات التي ينوي الملكي عقدها في سوق الانتقالات الصيفي المقبل عقب نهاية الموسم قد تجبر فاسكيز على الرحيل.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد في خط الهجوم سيكون لديه الرباعي بنزيما وفاسكيز وأسينسيو وفينسيوس بالإضافة إلى رودريجو مع جلب هازارد من تشيلسي ويوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

وكشف الموقع الإسباني بأن بنزيما يعتبر لاعب رئيسي عن زيدان كما أنه لا يزال يثق في أسينسيو بالإضافة إلى أنه سيعتمد على فينسيوس ورورديجو لأنهما مستقبل الفريق بجانب الصفقات الجديدة، لذلك هناك شكوك كبيرة حول استمرار فاسكيز مع ريال مدريد وقد يظهر اسمه بقائمة الراحلين عن الفريق.

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