موعد مباراة مازيمبي الكونجولي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يرحل الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت لمواجهة فريق نادي مازيمبي الكونجولي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد مازيمبي الوطني في الكونجو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق التونسي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة الحادية والخمسين في المباراة التي أقيمت يوم السابع والعشرين من شهر أبريل على الملعب الأوليمبي برادس.





ويفتقد الفريق الكونجولي لخدمات لاعبه شونغو كاباسو والذي تعرض لعقوبة الإقصاء بالورقة الحمراء في مباراة الذهاب ليفقد الفريق ضلع هام وعنصر من عناصره الأساسية.





في المقابل يدخل الشعلالي المدير الفني للفريق التونسي المباراة بتشكيلة كاملة بفرصتي التعادل بأي نتيجة أو الفوز للعبور إلى الدور النهائي للموسم الثاني على التوالي.





تبدأ مباراة مازيمبي والترجي في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لأم القرى " المملكة العربية السعودية.





وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء فستكون على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 4 ويعلق عليها المصري علي محمد علي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي فيكتور جوميز.



