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رونالدو يعلق على عودته إلى ريال مدريد

السبت 04/مايو/2019 - 03:33 ص
رونالدو يعلق على عودته إلى ريال مدريد
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن سعادته بمطالبة جماهير ريال مدريد له بالعودة مرة أخرى لصفوف الملكي بعد رحيله عن الفريق الصيف الماضي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "الجمهور الإسباني عاملني جيدًا وأردت أن أبذل كل ما لدي في العمل من أجلهم بغض النظر عن المشكلة التي واجهتني وهو شيء لن أنساه على أي حال".

وأضاف: "أنا أسير للأمام برأس مرفوع وحياتي كتاب مفتوح والجماهير في مدريد يحبونني ومشجعو ريال مدريد يعلمون أنني قدمت الكثير للنادي. الناس يوقفونني في الشارع ويطالبوني بالعودة إلى ريال مدريد ويقولون لي هذا بيتك وهو شيء أحب أن أسمعه".

وتابع: "في الوقت نفسه تكون الجماهير دائمًا على استعداد لإطلاق الأحكام. على سبيل المثال يركزون على العمر ويقولون أشياء مثل، لقد انتهى ووصل إلى الـ33 أو الـ34 أو الـ35 من عمره ويجب أن يعتزل لكنني أريد أن أفاجئ الجميع".

وأردف قائلا : "يعتقدون أنني لا أواجه أي مشاكل في حياتي وأنني لا يمكن أن أكون حزينًا بسبب الأموال التي لدي، فهم يعتقدون أن المال يلغي كل المشاكل وأنك إذا امتلكت المال فلن تعيش لحظات صعبة في حياتك".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً : "ينتظرون أن أضيع ركلة جزاء أو أن ألعب بشكل سيء في مباراة مهمة، إنها الحياة وأنا مستعد لها".

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