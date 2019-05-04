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فنانة خليجية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة زواجها!

السبت 04/مايو/2019 - 03:18 ص
فنانة خليجية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة زواجها!
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نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة لها بإطلالة عفوية وهي تجلس في أحد الأماكن العامة متصفّحة جوالها.

وعلّقت على خبر زواجها الذي انتشر مؤخرًا، وكتبت ساخرة: "شكلي وأنا أقلب في السوشل ميديا وأقرأ عن خبر زواجي"، وهو ما اعتبر نفيًا صريحًا لذلك. 

ويشار إلى أن إحدى خبيرات المكياج أثارت ضجة بعدما نشرت على حسابها على التطبيق صوراً للفنانة الكويتية بفستان الزفاف مع الطرحة.


وظهرت الأخيرة في إحداها وهي تمسك يد رجل. وعلقت الخبيرة: "عروس 2019ألف ألف مبروك حبيبتي".


وأضافت: "شو رايكم في الميكب؟ كنت أمكيجها بهاللوك وأبكي. من كل قلبي أجمل عروس أمكيجها بحياتي".


وأعادت الكثير من الحسابات نشر الصور، ما أطلق موجة من الجدل حيث تساءل المتابعون عن مدى صحة الخبر منتظرين ردّ الفنانة.

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