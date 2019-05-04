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موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 04/مايو/2019 - 03:13 ص
موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 
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يواجه فريق توتنهام هوتسبير مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق بورنموث، يوم السبت 4-5-2019 على ملعب "فيتاليتي" في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي. 


وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.


ويأتي التشكيل المتوقع لفريق توتنهام :- 
حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : تريبير - ألدرفايلد - سانشيز - روز.
خط الوسط : سيسوكو - وانياما - ايريكسن - ديلي آلي - سون.
خط الهجوم : يورنتي.


ويسعى فريق بورنموث أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.


ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي عبر موقع الفجر الرياضي.

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