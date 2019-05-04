"أدوية طبية منتهية وعصائر مجهولة".. القبض على شاب داخل مخزن بالعياط

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كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، أن احمد ع ع شندي، 32 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة العياط، صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص " كائن بقرية العطف دائرة مركز شرطة العياط، بحوزتة كميات كبيرة من السناكس والعصائر والعقاقير الغير صالحة للاستخدام الادمي، وطرحها بالأسواق والمحلات العامة محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة المخزن المشار إليه، ومصادرة المضبوطات المتواجدة داخله، وتم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين ومداهمة المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 200 كيس معبأ سناكس مدون عليه دوبل بطعم الكاتشب زنة الواحد 20 جرام، 396 عبوة عصير فاملي كرنش زنة الواحد 200 جرام، 60 باكتة معبأة ارز ماركة الذهبي انتاج شركة مضارب البحيرة سعة الواحد20 كيس زنة الواحد 1 كجم، 3 عبوة معبأة بدرة عصائر الريان زنة الواحد 1 كجم، 300 كيس معبأ سناكس مدون عليه جامبو زنة الواحد 15 جرام، 200 كيس معبأ سناكس بطعم الكاتشب مدون عليه الزعيم زنة الواحد 15 جرام، 113 دواء ( ابلنج المسكن ) سعة الواحة 10 أقراص، 27 علبة فوار راني سعة الواحد 6 أكياس.



كما تم ضبط 80 شريط ريفو سعة الواحد 10 أقراص، 12 علبة (باي الكوفان) مضاد للالتهاب سعة الواحد 20 قرص، 12 علبة (كويتوفان) مضاد للالتهاب سعة الواحد 20 قرص، علبة ( بورفين) المسكن ومضاد للالتهاب سعة الواحد 30 قرص، 5 علبة فلورست سعة الواحدة 20 قرص، 5 علبة (كيتو جسيتك) سعة الواحدة 10 قرص، 90 شريط (نيو كاربوترينا) سعة الواحدة 10 أقراص، 7 شرائط (انتوسيد) سعة الواحدة 10 أقراص، 8 شريط سبازمو براجيم سعة الواحدة 10 أقراص، 20 علبة (رانتدين) حبوب فوارة سعة الواحد 10 أكياس، وبلغ إجمالي المضبوطات 1062 قرصًا أدوية طبية منهم حوالي 1150 منتهية الصلاحية و7159 وزنت طن و116 كجم سناكس وعصائر وسكر وارز مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الادمي، وبمواجه المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

