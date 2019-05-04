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آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 03:45 ص
آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور)
آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري
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احتشد آلاف من مواطنى اليابان خارج القصر الإمبراطورى لتهنئة الامبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو فى العاصمة طوكيو، قبل أول ظهور علنى له.

وخلال التجمع الكبير، كان هناك المئات من افراد الامن بين المهنئين الذين يتجمعون خارج القصر الإمبراطورى لمراقبة الاوضاع وحفظ الامن والنظام.

وحمل المهنئين أعلام خارج القصر الإمبراطورى فى طوكيو، وكذلك لافتات التهنئة.

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش الثلاثاء الماضى، فى مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت ثلاثة عقود، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب اليابانى .


آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور)
آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور)
آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور)
آلاف اليابانيون يحتشدون خارج القصر الإمبراطوري لتهنئة الإمبراطور الجديد (صور)
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