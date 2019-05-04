نجم إنتر ميلان يقترب من يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هناك مفاوضات من يوفنتوس لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ممثلي إنتر ميلان ويوفنتوس عقدوا جلسة في لندن هذا الأسبوع من أجل مناقشة صفقة انتقال إيكاردي إلى اليوفي.





وكشف الموقع الإيطالي أن يوفنتوس تقدم بعرض يبلغ 60 مليون يورو لضم إيكاردي ولكن إنتر ميلان أكد أنه لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس يسعى لضم إيكاردي بسعر منخفض مستغلًا عدم تلقي اللاعب أي عرض أوروبي آخر حتى الآن بسبب الراتب المرتفع الذي يطلبه والبالغ 10 ملايين يورو سنويًا.





وأكد الموقع الإيطالي بأن إيكاردي يملك بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى أي فريق غير إيطالي في الصيف المقبل مقابل دفع 110 ملايين يورو.





ونوه الموقع الإيطالي إلى أن العلاقة بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان متوترة في الوقت الحالي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد بالإضافة إلى سحب شارة القيادة من النجم الأرجنتيني.



