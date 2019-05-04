تعرف على موعد شهر رمضان 2019 فلكيا

يولد هلال شهر رمضان المعظم فلكيًا مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل وهو يوم الرؤية.

وطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد الفلك، فيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية".

وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن الهلال الجديد يبقى فى سماء محافظات مصر العربية لمدد تتراوح بين 33 و34 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 27 و42 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية، أنه بذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1440 هجريا فلكيا يوم الاثنين 6 مايو المقبل.