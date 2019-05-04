ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"مباشر قطر" تكشف عن المستفيدين من استمرار إرهاب جماعة الإخوان (فيديو)

السبت 04/مايو/2019 - 02:42 ص
مباشر قطر تكشف عن المستفيدين من استمرار إرهاب جماعة الإخوان (فيديو)
تميم بن حمد الإرهابي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه رغم تأخر القرار الأمريكى بشأن اعتبار جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية شأنها شأن الحرس الثورى حزب الله اللبنانى، ظهرت تساؤلات منها من المستفيد من وجود جماعة الإخوان كخنجر فى خاصرة العالم وليس منطقة الشرق الأوسط.


وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية: "تلك التساؤلات كشفتها الخلافات القائمة وحالة الجدل والبلبلة التى صاحبت إعلان البيت الأبيض اعتزامه اتخاذ هذا القرار، ليًظهر عن وجود لوبى إخوانى داخل أروقة صُنع القرار فى واشنطن".

وأشار إلى أن لوبى جماعة الإخوان الإرهابية بدأ فى التحرك فور الإعلان الأمريكى، حيث دفع بخلاياه النائمة فى البنتاجون ووزارة الخارجية لتقديم الاعتراضات على نية الرئيس الأميركى دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب