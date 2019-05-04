"مباشر قطر" تكشف عن المستفيدين من استمرار إرهاب جماعة الإخوان (فيديو)





قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه رغم تأخر القرار الأمريكى بشأن اعتبار جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية شأنها شأن الحرس الثورى حزب الله اللبنانى، ظهرت تساؤلات منها من المستفيد من وجود جماعة الإخوان كخنجر فى خاصرة العالم وليس منطقة الشرق الأوسط.









وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية: "تلك التساؤلات كشفتها الخلافات القائمة وحالة الجدل والبلبلة التى صاحبت إعلان البيت الأبيض اعتزامه اتخاذ هذا القرار، ليًظهر عن وجود لوبى إخوانى داخل أروقة صُنع القرار فى واشنطن".





وأشار إلى أن لوبى جماعة الإخوان الإرهابية بدأ فى التحرك فور الإعلان الأمريكى، حيث دفع بخلاياه النائمة فى البنتاجون ووزارة الخارجية لتقديم الاعتراضات على نية الرئيس الأميركى دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.



