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ريال مدريد يحدد 5 صفقات بـ "نصف مليار" يورو

السبت 04/مايو/2019 - 02:38 ص
ريال مدريد يحدد 5 صفقات بـ نصف مليار يورو
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علاء خليف
 
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استقر نادي ريال مدريد على التعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 500 مليون يورو.


وكشفت صحيفة آس الإسبانية، الصفقات التي يستهدف ريال مدريد التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأوضحت الصحيفة الأسبانية أن ريال مدريد حدد التعاقد مع بول بوجبا من اليونايتد وهازارد من تشيلسي وإيركسن من توتنهام وندومبيلي من ليون ويوفيتش من انتراخت فرانفكورت، بالإضافة للبرازيلي ميليتاو الذي انضم للفريق من بورتو.


وكشفت الصحيفة، أن اليونايتد سيطلب 150 مليون يورو لرحيل بوجبا في حين سيطلب تشيلسي 112 مليون يورو لبيع هازارد على الرغم من تبقي موسم وحيد في عقد اللاعب مع البلوز حتي 2020،فيما سيطلب توتنهام الحصول على 100 مليون يورو لرحيل إيركسن ولكن الريال لن يدفع أكثر من 85 مليون يورو نظرا لاقتراب نهاية عقده مع السبيرز.


وسيطلب فريق ليون الفرنسي 80 مليون يورو لرحيل لاعب الوسط ندومبيلي صاحب الـ22 عاما بينما سيرحل يوفيتش عن انتراخت فرانكفورت ب60 مليون يورو، ليصبح قيمة الصفقات المذكورة 487 مليون يورو، بالإضافة لـ 50 مليون يورو قيمة ميليتاو أي أن القيمة الإجمالية 540 مليون يورو.

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